"La nostra attività diplomatica è molto alta ora. Ci sono nuovi accordi quasi ogni giorno" e "la scorsa settimana è stata particolarmente importante. Ma l'essenziale è che ogni accordo raggiunto si trasformi al più presto in forniture concrete per la nostra difesa, in concrete interazioni tra Stati, in concreti documenti firmati". A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale condiviso su Telegram. "Abbiamo raggiunto un'importante intesa con la Gran Bretagna sulle armi a lungo raggio e sulla necessità di accelerare la fornitura di carri armati" e "anche i nostri negoziati a Parigi con il presidente Macron e il cancelliere Scholz sono stati un incontro importante. Ci siamo parlati tutti e tre molto francamente, e questo ha permesso di trovare un'intesa comune sulle prospettive di questa guerra. Abbiamo una visione comune della via per la vittoria", ha sottolineato il presidente ucraino.