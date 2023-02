Ucraina, Musk limiterà uso rete internet Starlink per scopi militari

Il servizio internet satellitare di SpaceX, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, "non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma", ha dichiarato la presidente Gwynne Shotwell

SpaceX, l'azienda di Elon Musk, ha preso provvedimenti per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio internet satellitare del gruppo per controllare i droni, come ha dichiarato ieri il presidente di SpaceX. Lo riportano i media internazionali. Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, "non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma", ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, facendo riferimento alle notizie secondo cui l'esercito ucraino avrebbe utilizzato il servizio Starlink per controllare i droni (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).