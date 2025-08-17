Reali inglesi, William e Kate si trasferiranno in nuova casa a Windsor

La famiglia reale inglese vivrà nel Windsor Great Park, precisamente all'interno del Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Come riporta il Sun, i lavori minori di ristrutturazione sono già iniziati e la speranza per William, Kate e i figli è quella di stabilizzarsi nella nuova casa entro il prossimo Natale

I principi del Galles William e Kate si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor entro quest'anno. La famiglia reale inglese vivrà nel Windsor Great Park, precisamente all'interno del Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Ad annunciarlo è stato un portavoce di Kensington Palace. Una sistemazione che, secondo molti osservatori, sarebbe più adatta alla vita della famiglia, che necessita di ricominciare dopo "tre anni duri", dalla morte della regina Elisabetta alle cure di Kate per il cancro, come anche Re Carlo.

Il trasferimento nella nuova residenza

Come ha rivelato il Sun, la coppia reale starebbe pagando personalmente per l'immobile e i lavori di ristrutturazione, evitando costi aggiuntivi per i contribuenti britannici. "Si tratta della residenza ideale per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle", scrive il tabloid, precisando che i lavori minori di ristrutturazione sono già iniziati e la speranza per la famiglia reale inglese è quella di stabilizzarsi nella nuova residenza entro il prossimo Natale. È probabile che rimarranno a Forest Lodge anche dopo la successione al trono di William, secondo quanto riportato dal tabloid. Secondo il Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul libero mercato.

I lavori di ristrutturazione

A giugno scorso sono state presentate al Royal Borough di Windsor e al comune di Maidenhead le domande per ottenere i permessi per i lavori di ristrutturazione interna ed esterna del Forest Lodge. I piani, approvati all'inizio di agosto, prevedono nuove porte e finestre, la rimozione di pareti interne, la ristrutturazione dei soffitti e nuovi pavimenti. Non si tratta del primo trasloco per William e Kate: nell'estate 2022 la famiglia si era trasferita a Windsor dal loro appartamento a Kensington Palace, nel centro di Londra, dopo aver iscritto i figli al vicino istituto Lambrook School. "Si tratta di una decisione a lungo termine, la considerano la loro casa per sempre", ha dichiarato una fonte citata dal Sun.