Kate e William potrebbero cambiare casa: occhi su Fort Belvedere

I principi del Galles potrebbero lasciare la più modesta e intima dimora di Adelaide Cottage per trasferirsi al castello di Fort Belvedere. Per il momento si tratta solo di un'indiscrezione pubblicata in esclusiva dal tabloid britannico Mail on Sunday ma, considerata la propensione di William e Kate per i traslochi, l'ipotesi potrebbe realizzarsi realmente. Il Cottage, che si trova nel parco di Windsor, non lontano dal Castello omonimo e a ovest di Londra, è diventata la casa dell'erede al trono e della sua famiglia dal 2022. In contempranea, a disposizione di Kate, William e dei loro figli c'è anche l'Appartamento 1A di Kensington Palace, dove risiedono quando stanno in città. Prima del trasloco ad Adelaide Cottage, però, i principi di Galles avevano vissuto in un'altra tenuta della famiglia reale: Anmer Hall, la casa in campagna molto amata da Kate dove la principessa si sarebbe ritirata per riposare nel periodo della sua malattia.