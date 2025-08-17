Esplora tutte le offerte Sky
Colombia, usava coccodrillo per far sparire le sue vittime: arrestato

Mondo

L'uomo è stato indicato come uno dei collaboratori dell'organizzazione criminale Los Espartanos di Buenaventura ed era conosciuto con il soprannome di "El Loco"

Le autorità colombiane hanno arrestato Robinson Zuluaga Arroyo detto 'El Loco'. All'uomo, indicato come uno dei collaboratori dell'organizzazione criminale Los Espartanos di Buenaventura, è stato sequestrato un coccodrillo che sembra utilizzasse per far sparire le sue vittime. Gli Espartanos sono un'organizzazione criminale di origine paramilitare rivali dei Los Shottas per il controllo dei traffici nel porto di Buenaventura. El Loco è accusato di omicidio, traffico di stupefacenti e sfruttamento illegale delle risorse naturali. "In precedenti operazioni, le nostre unità gli hanno sequestrato un coccodrillo che, secondo le indagini, sarebbe stato utilizzato per far sparire delle persone", ha spiegato il tenente colonnello Daniel Peralta, comandante incaricato del distretto speciale di polizia di Buenaventura, porto sul Pacifico colombiano. 

