Ucraina, le opere di Tvboy nelle strade di Kiev, Bucha e Irpin

Un appello alla pace sui muri delle città martoriate dai combattimenti. A pochi giorni dal primo anniversario della guerra in Ucraina, lo street-artist conosciuto come il "Bansky italiano" è stato nel Paese dove, a fianco della Fondazione CESVI, ha installato alcune delle sue opere. Fra i soggetti rappresentati un bambino che posiziona un girasole in una canna di fucile, fiori che nascono in un elmetto militare, un bambino che si riscalda grazie a un fuoco di sterpaglie

a cura di Costanza Ruggeri