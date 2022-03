Dal presidente russo Vladimir Putin raffigurato come Lord Voldemort, il cattivo di Harry Potter, al murale dipinto tra gli edifici distrutti di Binnish, nel nord-ovest della Siria. Da Roma a Vladivostok, passando per Parigi, Berlino, Cardiff e Austin, la street art internazionale si è mossa per dare il suo contributo e urlare il suo "basta" alla guerra

a cura di Costanza Ruggeri