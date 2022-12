Ucraina, provano a rubare murale di Banksy: otto persone fermate

Un gruppo di persone ha cercato portare via l'opera dell'artista britannico da un edificio colpito dai bombardamenti russi a Gostomel, nel distretto di Kiev. Il murale, che rappresenta una donna con una maschera antigas, non è stato danneggiato. "Faremo di tutto per preservare queste opere di street art come simbolo della nostra vittoria", ha detto il governatore della regione Oleksiy Kuleba. La polizia ha pubblicato le immagini del muro giallo con un'ampia macchia tagliata fino alla muratura

Hanno cercato di rubare uno dei cinque murales che il celeberrimo e misterioso street artist britannico Banksy ha lasciato nei sobborghi di Kiev bombardati dai russi. Sono stati bloccati in otto e posti in stato di fermo nella cittadina di Gostomel, nell'oblast della capitale ucraina, per l'intervento della polizia che ha recuperato l'opera, raffigurante una donna coi bigodini, un estintore fra le mani e il volto coperto da una maschera antigas. ( GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

L'opera non è stata danneggiata

"Un gruppo di persone ha provato a rubare un murale di Banksy. Hanno staccato l'opera dal muro di una casa distrutta dai russi", ha spiegato il governatore di Kiev, Oleksiy Kuleba, in un post su Telegram, allegando una immagine del pezzo di muro mancante laddove era stata realizzata l'opera. "Alcune persone sono state fermate sul posto. L'opera è in buone condizioni e si trova nelle mani delle autorità" ha aggiunto. Il capo della polizia di Kiev, Andriy Nebitov, ha specificato che "otto persone sono state identificate" come possibili autori del tentativo di furto e che una indagine è in corso. "Si tratta di persone tutte comprese fra i 27 e i 60 anni di età, residenti di Kiev e Cherkasy", che si trova a 200 chilometri a sud-est della capitale. Banksy ha pubblicato il video delle sue opere d'arte in Ucraina il mese scorso, con le opere che mostrano persone che svolgono attività quotidiane su edifici devastati dai bombardamenti in Ucraina.