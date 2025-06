Usa, giudice sospende blocco studenti stranieri ad Harvard

Il divieto

Nel tentativo di rafforzare le misure sull’immigrazione, l’amministrazione Trump aveva annunciato un divieto d’ingresso negli Stati Uniti per alcuni studenti stranieri iscritti a programmi universitari che prevedevano lezioni esclusivamente online, come quelli di Harvard a causa della pandemia. Questa decisione aveva suscitato molte critiche da parte delle università e degli studenti, preoccupati per le ripercussioni sulle iscrizioni e sull’attività accademica. In risposta, Harvard ha deciso di fare ricorso legale, sostenendo che il divieto violava i diritti degli studenti e arrecava danni significativi all’istituzione.