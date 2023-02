La Nato incrementerà la produzione di munizioni per sostenere l'impegno bellico dell'Ucraina. Lo ha affermato Stoltenberg, che oggi sarà in visita in Turchia. Secondo il Financial Times, "i russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine per sostenere la nuova offensiva di terra" contro l'Ucraina. L'Occidente sta raggiungendo "il punto di non ritorno", minaccia intanto Lavrov. Von der Leyen annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca per 11 miliardi