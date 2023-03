Cutro, dopo proteste bloccato il trasferimento delle salme a Bologna

Dopo il sit in davanti alla camera ardente di Crotone per opporsi al provvedimento del Viminale, che aveva deciso di spostare tutti i corpi al cimitero musulmano della città felsinea, la Prefettura ha disposto che in Emilia-Romagna andranno solo 14 feretri, quelli per cui è arrivato il benestare delle famiglie allo spostamento

È stato bloccato il trasferimento di tutte le salme delle vittime del naufragio, avvenuto a Steccato di Cutro, da Crotone al cimitero musulmano di Bologna. Grazie alla mediazione della Prefettura si è riusciti a dare una risposta alle famiglie che da stamattina stavano protestando contro il trasferimento. A Bologna entro oggi andranno - con l'accordo delle famiglie - 14 salme per le quali il Comune di Cutro ha già rilasciato i certificati necessari. Altre 10 partiranno forse domani. Le 17 salme delle vittime per per le quali le famiglie hanno deciso il trasferimento in Afghanistan resteranno a Crotone fino a che non saranno superati i problemi burocratici (LO SPECIALE MIGRANTI).