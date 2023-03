Commissaria Ue su strage Cutro: Frontex ha fatto tutto ciò che poteva

"Agenzia era di supporto e sotto comando dell'Italia"

leggi anche

Naufragio Crotone, Piantedosi: "Falso che governo impedisca soccorsi"

"Frontex era lì per supportare l'Italia ed era sotto il comando italiano. E questo aereo stava rientrando quando ha visto l'imbarcazione. Quello che vedevano andava direttamente al comando di Roma. Quindi vedevano le stesse cose", ha dichiarato Johansson rispondendo alla domanda di un giornalista. "Dal video non emergeva che la barca fosse in pericolo, ma le immagini termiche lasciavano intendere che probabilmente tante persone potevano essere in stiva ma non c'erano segnali di pericolo", ha spiegato. "Per questo Frontex e le autorità italiane hanno pensato che non fosse un'attività Sar (di ricerca e soccorso, ndr) ma di polizia. Probabilmente per questo hanno mandato le motovodette della Guardia di finanza e non l'attività Sar, ma a questo deve rispondere l'Italia. Certamente, le condizioni meteo sono peggiorate dopo l'avvistamento", ha aggiunto.