Migranti, arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro

L'uomo è stato rintracciato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone

È un cittadino turco di 28 anni, Gun Ufuk, il quarto scafista arrestato per il tragico naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato, a oggi, la morte di 72 persone a cui si aggiungono ancora decine di dispersi. L'uomo è stato rintracciato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone (IN CHE CONDIZIONE SONO I SOPRAVVISSUTI).