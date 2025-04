Elezioni comunali Pordenone, i candidati alla carica di sindaco

Nel capoluogo di Provincia in Friuli Venezia Giulia si vota domenica 13 e lunedì 14 aprile. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 27 e 28 aprile. Sono quattro gli sfidanti per la carica di primo cittadino: Alessandro Basso, Nicola Conficoni, Anna Ciriani e Marco Salvador ascolta articolo

In Italia nel 2025 si tengono numerose elezioni amministrative. La maggior parte delle comunali saranno il 25 e il 26 maggio (con turno di ballottaggio l'8 e il 9 giugno), in concomitanza con i referendum abrogativi. Ma in alcune Regioni a statuto speciale le date per eleggere i sindaci saranno diverse. Tra queste anche il Friuli Venezia Giulia, dove vanno alle urne 4 Comuni, tra cui un capoluogo di Provincia come Pordenone. Qui le elezioni si svolgeranno domenica 13 e lunedì 14 aprile (in entrambi i giorni seggi aperti dalla 7 alle 22). Le operazioni di scrutinio inizieranno martedì 15 aprile alle ore 8. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 27 aprile, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 28 aprile dalle ore 7 alle ore 15, con scrutinio a seguire.

Le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia La tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia prevede il rinnovo degli organi di 4 Comuni, tutti oggetto di scioglimento anticipato, due con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Nimis e San Pier d’Isonzo, e due con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Monfalcone e Pordenone. Per questi ultimi è possibile il turno di ballottaggio se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno. La situazione a Pordenone Come detto, tra i Comuni interessati dal voto c’è anche un capoluogo di Provincia, ovvero Pordenone, che torna alle urne dopo che il primo cittadino Alessandro Ciriani è stato eletto a Strasburgo alle Europee nel 2024. Da luglio la poltrona è stata occupata dal vicesindaco facente funzioni Alberto Parigi (FdI). Vedi anche Pordenone è la capitale italiana della Cultura 2027