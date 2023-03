Il parere di Conte

approfondimento

Aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, ecco cosa è successo

Al suo arrivo a Firenze, anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, aveva voluto dire la sua sull’evento in compresenza con la nuova leadership del Pd. “Se siamo insieme vuol dire che su partite concrete noi ci siamo: scendiamo in piazza per difendere i principi costituzionali. Il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l'azione politica delle forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l'Italia”, ha sottolineato Conte. E a chi ha messo in discussione l’identità del Movimento 5 Stelle, vista la presenza di Elly Schlein alla guida dei Democratici, Conte ha dichiarato: “L'identità e la visione del Movimento cinque Stelle non dipende delle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui. La nostra identità e la nostra visione è frutto di un percorso e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al vertice di altre forze politiche". Per questo “la competizione non ci spaventa, importante è che sia tesa a rafforzare l'area progressista”