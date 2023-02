Aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, ecco cosa è successo

La manifestazione e la lettera della preside

Intanto martedì 21 febbraio oltre mille persone, tra cui studenti e anche molti adulti, hanno svolto una manifestazione “antifascista” nella zona dello stadio. Oltre agli studenti dei licei, hanno aderito alla manifestazione sigle della galassia della sinistra fiorentina. La marcia, scortata dalla polizia, si è svolta in ordine, sono stati accesi fumogeni e sono stati gettati alcuni petardi. Nello stesso giorno, il 21 febbraio, la preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze Annalisa Savino ha scritto una lettera aperta sul caso a studenti, genitori e personale Ata della scuola che dirige: "Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. ’Odio gli indifferenti' diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee”, si legge nella prima parte della lettera.

L’attacco del ministro alla preside

La lettera ha avuto una eco nazionale, e su di essa - a differenza di quanto avvenuto sul pestaggio davanti al liceo - è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: “È una lettera del tutto impropria mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il fascismo o con il nazismo”. Il ministro ha poi parlato di possibili interventi contro la preside: “Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”. E poi ha aggiunto: "Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà. Chiedo ai partiti dell'opposizione maggiore responsabilità. E intanto mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva", in riferimento alle minacce ricevute dal ministro stesso sui social e su cui sta indagando la Digos.