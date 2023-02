Aggressione liceo di Firenze, Letta contro il silenzio governo

Il riferimento è all'aggressione di un gruppo di studenti da parte di giovani di Azione Studentesca, avvenuta sabato davanti al liceo Michelangelo. In un video sono stati registrati gli attimi dell’aggressione a calci e pugni a due giovani, uno dei quali è anche stato buttato a terra. Il pestaggio si è concluso grazie anche all'intervento di un insegnante intervenuto per soccorrere gli studenti. Nelle immagini si vede un gruppo di almeno sei persone allontanarsi dal liceo. Sulla vicenda sono in corso le indagini per capire se si sia trattato o meno di un attacco premeditato.

Scontri anche al liceo Pascoli

L'aggressione agli studenti del liceo Michelangelo non sarebbe un caso isolato, un fatto simile sarebbe successo nei giorni precedenti davanti a un altro liceo fiorentino, il Pascoli. Un copione con molte similitudini, come hanno riportato alcuni quotidiani locali, e in questo caso sarebbero state anche brandite delle cinghie ma per fortuna senza sfociare in violenze fisiche. Alle 8 del mattino di giovedì alcuni ragazzi di Azione Studentesca hanno svolto un volantinaggio poco distante dall'ingresso del liceo, in viale Don Minzoni. Alcuni studenti si sarebbero avvicinati ed è allora che, stando alle testimonianze riportate, è avvenuta l'aggressione con gli studenti che si sono dovuti rifugiare nell'androne della scuola.