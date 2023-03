"È difficile incarnare il cambiamento in Italia più della signora Schlein", si legge nel pezzo firmato dal corrispondente da Roma del quotidiano newyorkese, Jason Horowitz. Con la sua vittoria alle primarie del Pd, "ha catapultato l'Italia, che a lungo è sembrata un Paese per vecchi, in un territorio nettamente diverso". Una donna leader dell'opposizione è ora contrapposta alla donna primo ministro. Le due antagoniste, aggiunge Horowitz, non potrebbero essere più diverse.

L'articolo argomenta la differenza fra le leader raccontando le rispettive storie familiari e sintetizzando il commento di Schlein al noto "grido di battaglia" di Meloni risponde: "Non si capisce come l'essere donna, madre e cristiana aiuti gli italiani a pagare le bollette". L'articolo illustra anche le divisioni interne al Partito democratico e le varie prese di posizione della nuova segretaria, soffermandosi in particolare sulle differenze con i potenziali alleati del Movimento 5 Stelle sulla guerra in Ucraina e ricordando il fatto che suo nonno era ucraino. Anche per questo, sottolinea l'articolo di Horowitz, Schlein è sensibile a "ciò che il nazionalismo ha portato nel continente europeo" e considera che "questa guerra è una guerra nazionalista di Putin". Inoltre, il fatto di essere una "donna", una persona LGTBQI+ e "molto orgogliosamente figlia di un padre ebreo" la rende un bersaglio privilegiato "dall'estrema destra o anche dalla estrema sinistra a volte".