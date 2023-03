1/11 ©Ansa

Il governo Meloni, da Cutro – luogo del naufragio in cui, lo scorso 26 febbraio, morirono oltre 70 persone - ha messo nero su bianco le nuove norme in tema di immigrazione. Su tutto: lotta agli scafisti che rischieranno fino a 30 anni di carcere per il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, ma anche il ripristino del decreto flussi. L’argomento è divisivo e dalle opposizioni arrivano commenti al nuovo pacchetto di norme

Meloni: "Fino a 30 anni a scafisti, ripristiniamo i decreti flussi"