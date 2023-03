Dopo il naufragio Cutro accoglie il Cdm: “Benvenuti nel nulla”

Il Consiglio dei ministri a Cutro

approfondimento

Migranti, decreto su scafisti e accoglienza. Oggi Cdm a Cutro

Dal Consiglio dei ministri si attende un decreto unico "recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Cutro è stata scelta per chiudere con le polemiche e dare un segnale concreto che per l'esecutivo è una priorità, un dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare. Ma non è l'unica scritta di protesta apparsa in città. C'è anche una scritta contro il ministro dell'Interno,Matteo Piantedosi, è stata fatta su una parete lungo la strada che collega la statale 106: "Cutro non difende Piantedosi", si legge.