Lo rivela un sondaggio realizzato oggi lunedì 3 aprile dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. I democratici si attestano sopra il 20%, flessione per le opposizioni, mentre i leader di governo vedono una crescita di fiducia. Riprende a salire anche il giudizio sull'Esecutivo

Secondo quanto emerge dal sondaggio realizzato oggi lunedì 3 aprile dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia rimane stabile poco sotto il 29%, mentre continua la crescita del Pd che, dopo aver superato per la prima volta in questa legislatura il 20% la settimana scorsa, guadagna un altro mezzo punto. Crescono anche il M5S e gli altri partiti di centrodestra, calano leggermente tutti gli altri.