Sondaggio, il 90% giudica internet e i social poco o per nulla sicuri

5/18 Quorum/YouTrend per Sky TG24

Per quanto riguarda i tablet, il 41% ne approva l’uso senza supervisione per i bambini fino ai 10 anni di età, mentre la percentuale scende al 30% se si parla di smartphone. Percentuali molto simili fra chi darebbe l’ok al tablet fra gli 11-12 anni (18%), fra 13 e 14 anni (19%) e dai 15 anni in su (19%). Per lo smartphone si scende al 21% per la fascia 11-12 anni e per quella over 15, mentre il 26% ritiene che l’età più adatta sia fra i 13 e i 14 anni