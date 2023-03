Minori e social, Save The Children: serve sistema di age verification

In Francia una proposta di legge vuole limitare l'uso dei social sotto i 15 anni e l'idea si fa strada anche in Italia. Per Brunella Greco, esperta di Tutela dei minori online della Ong, un controllo dell'età è fondamentale: non per vietare ma per "attivare delle fasce di protezione e garantire contenuti appropriati"

Ragazzini, ancora alle elementari, con migliaia di follower su Tik Tok o Instagram. Piccoli influencer seguiti da altrettanto giovani utenti. Il tema dei minori sui social e della presenza dei bambini online (con tutti i rischi che ne conseguono) è di grande attualità ed è tornato ancor più alla ribalta dopo la proposta francese di vietare i social sotto i 15 anni di età. Al momento, infatti, anche se il Gdpr dell’Unione europea prevede l’età minima dei 16 anni per iscriversi a qualsiasi servizio online, gli stati nazionali possono abbassarla, purché non si scenda sotto i 13 anni.

Save The Children: "Non esistono sistemi di verifica dell'età"

In Italia, come spiega a Sky TG24 Brunella Greco, esperta di Tutela dei minori online di Save The Children, “il limite è di 13 anni con il consenso dei genitori e di 14 anni senza”. Altri Paesi, come l’Olanda, richiedono il consenso dei genitori fino a 16 anni. Oltre alle leggi nazionali ci sono poi i termini di servizio delle diverse società. “Per Whatsapp ad esempio – spiega l’esperta - anche se nessuno lo sa, il limite è di 16 anni perché il suo uso è legato al possesso di un numero di telefono". Ma il vero problema, in Italia come altrove, è che “non esiste alcun sistema di Age Verification (verifica dell’età)”. Ed è questo un aspetto su cui Save The Children insiste moltissimo.