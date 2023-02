Safer Internet Day, i consigli di Apple per una navigazione sicura

Apple in occasione del Safer Internet Day, giornata che si svolge ogni anno il 7 febbraio per sensibilizzare sulla sicurezza in rete, annuncia di aver raddoppiato i propri sforzi per garantire ai consumatori, e soprattutto ai più piccoli, di poter navigare in sicurezza. E per fare questo inaugura anche un ciclo di incontri gratuiti nei propri Apple Store dedicati a utenti, genitori e insegnanti.

Gli strumenti di Apple per la sicurezza in rete



Sono moltissimi gli strumenti e le opzioni sviluppati da Apple e già presenti nei dispositivi come iPhone, iPad e Mac per supportare i genitori nel controllo delle attività online dei più piccoli. Punto di partenza è certamente l’impostazione iniziale di questi dispositivi: impostare uno smartphone o un tablet con l’account bambini è semplice e anche conveniente, spiegano da Apple, perché è possibile controllare in maniera unificata le attività dei più piccoli. Non tutti sanno che, ad esempio, tra le funzioni più interessanti c’è Tempo di Utilizzo: questa opzione permette di decidere per quanto tempo è possibile utilizzare una determinata app o un gruppo di app (ad esempio i giochi), permette di impostare fasce orarie (la scuola, il momento dei compiti, etc) in cui determinate app non sono abilitate e offre un comodo menu attraverso cui è possibile verificare quali sono le app più usate, quali quelle che inviano pià notifiche, addirittura quante volte un telefono è stato preso in mano durante il giorno. I bambini hanno la possibilità, sempre attraverso delle schermate di semplice intuizione, di chiedere eventualmente al genitore di poter giocare “cinque minuti in più” (ad esempio per salvare o salutare gli amici) e i genitori, a loro volta, possono approvare o declinare la richiesta attraverso una notifica che arriva direttamente sul loro smartphone e anche concedere dei periodi di gioco extra per premiare i piccoli (ad esempio quando prendono un buon voto a scuola). I genitori possono anche decidere quali app il minore può scaricare e, eventualmente, approvare ogni richiesta di download da parte del bambino. A proposito di app Apple consiglia - soprattutto in presenza di bambini piccoli - di scaricare solo le app presenti nella sezione “Per i più piccoli” di App Store, che contiene una collezione di giochi e applicazioni curate con attenzione.

Attenzione ai messaggi

Tra le novità introdotte da Apple anche in Italia c’è Communication Safety: si tratta di una funzione disponibile sugli account per bambini che analizza i messaggi in entrata e in uscita alla ricerca di eventuali foto di nudità. Utilizzando l’apprendimento automatico e lavorando solo sul dispositivo (quindi le immagini non vengono inviate a server esterni) la funzione identifica se una foto non è adatta e chiede più volte al minore se è proprio sicuro di volerla inviare o di volerla aprire, fornendo anche utili informazioni su come avere supporto in situazioni del genere; inoltre sfoca l’immagine e offre la possibilità di contattare una persona di fiducia per chiedere aiuto attraverso un messaggio precompilato. Con la funzione di Limitazioni Comunicazione, inoltre, è possibile decidere con quali contatti presenti in rubrica un bambino può comunicare.

Sessioni in presenza negli Apple Store

Tra le iniziative messe in campo da Apple una delle più interessanti è certamente la possibilità, sia per i più piccoli che per gli adulti, di prendere parte gratuitamente a sessioni in presenza negli Apple Store di tutta Europa chiamate “L’abc: Bambini e Dispositivi“ in cui gli esperti Apple spiegano tutte le funzionalità presenti su iPhone, iPad e Mac pensate per proteggere i minori e per tutelare la loro privacy.