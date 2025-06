Echo Dot, Amazon presenta l’Edizione Limitata Roma

Amazon festeggia i quindici anni di attività in Italia celebrando Roma attraverso uno dei suoi dispositivi più iconici, l’Echo Dot. Nasce così Echo Dot Edizione Limitata Roma, la prima edizione limitata europea di un dispositivo Echo: un modo, ci spiegano, per omaggiare la Città Eterna nell’anno in cui si celebra il Giubileo.

Echo Dot Edizione Limitata Roma presenta un design esclusivo firmato dall’illustratore Ale Giorgini, che con la sua fantasia è stato in grado di catturare i colori, i simboli e lo spirito di Roma; un oggetto - aggiungono da Amazon - pensato per emozionare chi vive la città ogni giorno ma anche chi l’ha amata da lontano e continua a portarla nel cuore. Il dispositivo è stato decorato con un’illustrazione di una veduta aerea della Capitale mentre il design ricorda monumenti simbolici della città come San Pietro, il Colosseo, la Fontana di Trevi.

Alexa parla romanesco

Ma a cosa serve Echo Dot, per chi non lo conoscesse? Si tratta di un prodotto che integra l’assistente vocale Alexa a cui chiedere informazioni, gestire i prodotti della casa intelligente, ascoltare musica, comunicare con i propri cari e così via. Alexa tra l’altro è in grado anche di rispondere in romanesco. E per l’occasione Amazon ha preparato due esperienze interattive per permettere agli utenti di scoprire la cultura romana. Basta chiedere “Alexa, apri il quiz su Roma” e verrà lanciata una serie di domande sullo stile vero/falso sulla storia di Roma mentre chiedendo ad Alexa “Dimmi i segreti di Roma” l’assistente vocale darà via a un viaggio tra leggende, misteri e scorci segreti.