Corsa a ostacoli del Pnrr: com’è nato, com’è cambiato e dubbi dell’Ue

Nel mirino di Bruxelles sono finite opere che già in Italia hanno generato polemiche, come lo stadio di Firenze e quello nuovo di Venezia. Per Bruxelles non sono di "riqualificazione urbana e sociale", ma piuttosto mega strutture realizzate con soldi pubblici da passare poi a soggetti privati per il loro sfruttamento. È piaciuta poco anche la mossa di Milano: invece di piantare alberi in terra come previsto, ha pensato di cavarsela mettendo dei semi in vasi