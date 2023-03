19/20 Sky TG24

La posizione del Pd come prima forza di opposizione al governo è sempre più delineata: per la prima volta in questa legislatura i dem superano il 20%. Sostanzialmente stabili tutti gli altri partiti. Per quanto riguarda le intenzioni di voto a livello nazionale, FdI è sempre in testa (28,9%), seguito appunto dal Pd (20,1%), M5S (15,8%), Lega (8,8%), Azione/Italia Viva (7,6%), Fi (5,9%), Alleanza Verdi Sinistra (2,8%), ItalExit (2,3%), +Europa (2,3%), Noi Moderati-Udc (1,3%). I restanti altri partiti raccolgono il 4,1%. Gli indecisi e gli astenuti sono al 40,3%