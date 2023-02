Senza medico di base 2 milioni di italiani, pressing per bandi

7/10 ©Ansa

“Vista l'attuale situazione di carenza di medici del territorio non è più pensabile continuare a giustificare questa latenza, per cui abbiamo chiesto a tutte le Regioni di comunicare al più presto i fabbisogni necessari al Ministero della Salute per poter comunicare la ripartizione dei finanziamenti e dunque dare il via libera per l'emanazione dei bandi regionali”, spiega Schembri