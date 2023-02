Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: i posti provvisori 2023-2024

Firmati i decreti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per il prossimo anno accademico. Per Medicina e Chirurgia - spiega il ministero dell'Università e della Ricerca - sono 14.787 i posti al momento previsti. Poi 1.384 per Odontoiatria e protesi dentaria e 1.082 per Medicina veterinaria. Si inizia ad aprile con la prova d'esame TOLC, la graduatoria nazionale arriverà il 5 settembre