2/11 ©IPA/Fotogramma

Nello specifico, la classifica del quotidiano britannico viene stilata pesando in parti uguali (25%) i risultati ottenuti dalle singole scuole europee in quattro ranking realizzati durante l’anno. Le categorie prese in esame sono quindi Master of Science in management, Mba, Master of business administration, Executive Mba e formazione manageriale

Università, arriva la doppia laurea: iscrizione già dal 2022-2023. Ecco come funziona