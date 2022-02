3/11 ©Ansa

La Scuola Sant'Anna, che ha appena compiuto 35 anni, eccelle in particolare nel parametro di trasferimento tecnologico, per il quale si guadagna la seconda posizione assoluta. "Rientrare tra le prime 20 giovani istituzioni universitarie al mondo, tra le prime 10 in Europa e confermare la prima posizione in Italia sono risultati ottenuti grazie all'impegno di tutte le componenti della Scuola Superiore Sant'Anna", ha commentato la rettrice Sabina Nuti

