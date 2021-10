Lauree abilitanti, addio ai tirocini: ecco per quali professioni

Il Senato approva all'unanimità il disegno di legge per l'abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia, farmacia, odontoiatria e veterinaria. Lo stesso vale per chimica, fisica, biologia e i corsi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, tecniche agrarie, alimentari e forestali, e tecniche industriali e dell'informazione. Previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica per valutare le competenze acquisite durante gli studi