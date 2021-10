2/9 ©Getty

UNIONE EUROPEA - In generale, il livello d’istruzione nella fascia d’età 25-64 è in crescita in tutta Europa. La media della popolazione laureata ha raggiunto il 32,8% (41% nella fascia 30-34), registrando un aumento rispetto al 2019 pari all’1,2%. Rimane ampio il divario tra donne e uomini: le prime sono arrivate al 35,2%, con una crescita dell’1,4%, mentre i secondi al 30,4% crescendo solo di un punto. Aumenta anche il dato relativo alla popolazione con cittadinanza straniera: 28,1%, quindi +1,1%

Il report completo