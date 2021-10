Università, Franzini a Sky TG24: “Pnrr occasione fondamentale”

Così il rettore della Statale di Milano: “L’istruzione e la ricerca sono il futuro di questo Paese. Il progetto di ripartenza deve includere la transizione ecologica, la transizione digitale e la parità di genere. L’università deve essere pronta, il Pnrr non sono soldi a pioggia” Condividi:

“Il Pnrr è un'occasione fondamentale, se la perdiamo, perdiamo grande potenzialità e possibilità. Mi auguro che il Pnrr dia una svolta sotto numerosi punti di vista, come la transizione ecolodica, la transizione digitale e la parità di genere”. A dirlo è il rettore dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, intervenuto in diretta a Buongiorno su Sky TG24. “L’istruzione e la ricerca - ha aggiunto - sono il futuro di questo Paese. Andare avanti in questa direzione è bel segnale per il Paese”.

"Università deve essere pronta a raccolgiere la sfida" "Le condizioni generali del progetto di ripartenza, il Next Generation Eu, devono riguardare tutta l'Italia, e devono comprendere transizione ecologica e digitale e parità di genere, oltre a guardare con particolare attenzione ai rapporti tra università e impresa - ha dichiarato il rettore della Statale -. Il Pnrr non sono soldi a pioggia ma un prestito, che poi deve camminare con le proprie gambe. Deve assorbire tutti i giovani che vengono formati con questa azione, è una crescita reale per il Paese e i giovani. L'Università - ha sottolineato - deve essere pronta a raccogliere la sfida. Il Pnrr servirà anche per rinnovare la classe dirigente della nostra università e non solo la vita dei nostri studenti. Spero che nel 2026 qualcosa sia cambiato anche sul piano della burocrazia e dell'organizzazione interna".