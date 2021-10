Il Pnrr "è determinante per l'assegnazione dei fondi Ue. Oggi iniziamo questo percorso dall'istruzione, dalla formazione e dalla ricerca. Un po' perché il piano deve disegnare l'Italia di domani di quelli che oggi sono giovani. E un po' per lo straordinario evento di Parisi insignito del Nobel che ci ha fatto pensare alle nostre potenzialità". A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa insieme ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa dopo la prima cabina di regia sul Recovery Plan focalizzata su educazione, scuola e università, spiegando che "in ogni cosa che noi facciamo sono stati rispettati i due impegni del Piano: osservare le priorità di genere e territoriali". Bianchi: "Entro novembre siamo pronti a bandi per 5 miliardi”.

I progetti del Pnrr legati alla scuola e alla ricerca sono fondamenti per garantire il "futuro del Paese - prosegue Draghi - Io credo sia utile andar fuori ma con la consapevolezza che si può portare tutto dentro e non con la certezza che non si può tornare". E sottolinea come gli interventi mettano al "centro i giovani che sono al centro del futuro del Paese insieme alle donne".

Bianchi: “3 miliardi per asili e scuole infanzia”

"Entro novembre siamo pronti a bandi per 5 miliardi, un punto fondamentale per sostenere la ripartenza del Paese - dice il ministro Bianchi - Si tratta di 3 miliardi per asili e scuole infanzia, 400 milioni per le mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la ristrutturazione degli istituti".

Bianchi: "Andiamo verso contenimento delle quarantene"

"La prima indicazione è di andare verso l'omogeneizzazione dei comportamenti" sulle eventuali decisioni da prendere a scuola in caso di contagio da Covid, spiega Bianchi. "Come confermato anche dal professor Brusaferro - continua - si sta andando anche verso un contenimento delle quarantene in particolare per chi è vaccinato".