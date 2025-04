Alassio, morta schiacciata da letto contenitore ex consigliera

Alassio è in lutto per la scomparsa dell’ex consigliera e imprenditrice Maria Vittoria Ienca. La tragedia sarebbe accaduta durante la notte tra il 20 e il 21 aprile. A dare l’allarme alle 4.30 del mattimo è stato il marito di Ienca e quando il personale del 118 è giunto sul posto era già troppo tardi, nonostante i vani tentativi di rianimazione. La dinamica dell’incidente è ancora da appurare con esattezza, ma secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta incastrata sotto la parte mobile di un letto contenitore, le cui aste di sostegno si sarebbero spezzate. Maria Vittoria Ienca, mamma di due figlie e sorella di Massimo, segretario generale della Sampdoria, era un volto noto nella città di Alassio, sia per la sua attività commerciale – era titolare di uno storico negozio nel centro, Pietro Briozzo Arredamenti – sia per il suo passato nella politica locale.