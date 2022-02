6/10 ©Ansa

Messa ha spiegato: "Coloro che si stanno preparando per partecipare alle prove per l'accesso programmato ai corsi di Medicina nel 2022 non avranno grandi stravolgimenti rispetto al passato: la modalità di esecuzione resta la stessa con una giornata unica in tutta Italia e con la prova in presenza e su carta, mentre interveniamo sulle tipologie di domande. Meno cultura generale, più materie tecniche. Inoltre, per garantire a tutti pari opportunità, metteremo a disposizione gratuitamente materiale per la preparazione"