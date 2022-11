Lauree, ecco quali sono le più utili per trovare lavoro

1/7 ©Ansa

Il tasso di occupazione dipende in gran parte dal titolo di laurea che si è conseguito. Lo dicono anche i dati del report “Education at a Glance 2022” dell’Ocse e pubblicato a inizio ottobre 2022. Per esempio, il tasso di occupazione di un laureato in ingegneria è all’88%, contro il 69% di un laureato in ambito artistico

