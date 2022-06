Le lauree più richieste e chi guadagna di più: il rapporto AlmaLaurea

5/13 ©Ansa

LA RETRIBUZIONE - La retribuzione mensile netta, a un anno dal titolo, nel 2021 si attesta in media intorno ai 1.340 euro per i laureati di primo livello e ai 1.407 euro per i laureati di secondo livello. Rispetto al 2019 l’aumento è del 9,1% per i laureati di primo livello e del 7,7% per quelli di secondo livello

Maturità 2022, per 7 studenti su 10 è motivo di ansia