9/15 ©Ansa

In base alle regole anti-Covid, verranno ascoltati circa 5 candidati al giorno e quindi i lavori dovrebbero finire entro le prime due settimane di luglio. Solo per questa terza prova, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza