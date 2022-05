Maturità 2022, i nomi dei presidenti di commissione esterni

Cronaca

Maturità 2022: guerra, stragi, pandemia. È iniziato il toto-tracce

Secondo il tradizionale toto-esame di Skuola.net - che ha visto la partecipazione di 1.500 studenti di quinta superiore - per il tema di italiano i maturandi puntano sul conflitto in Ucraina e sul Covid per l’attualità. Mentre per le ricorrenze, l'attenzione è verso la marcia su Roma e la stagione degli attentati. Come autore per l’analisi del testo, per la prosa il più quotato è Pirandello, mentre per la poesia si guarda a Ungaretti

Il tradizionale toto-esame di Skuola.net - che a 30 giorni dal via ha visto la partecipazione di 1.500 studenti di quinta superiore - si popola di pronostici molto legati al periodo che stiamo vivendo