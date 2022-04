Eurostat: 4 regioni italiane tra 5 europee con occupazione più bassa

10/18 ©Ansa

Se si guarda al livello di istruzione, in Sicilia per le donne con un percorso che si ferma al massimo alla terza media il tasso di occupazione è al 12,6% (35% nell'Ue a 27, 28,6% in media in Italia). Nel nostro Paese è più basso rispetto all’Ue anche il tasso di occupazione per le donne laureate (anche se il divario è minore). Se nella media Ue il tasso delle occupate con un diploma di laurea è dell'82,5%, in Italia si ferma al 76,4% (ma è dell'82% in Lombardia, del 64% in Campania e del 59,4% in Calabria)