Fisco, oggi scadono i termini per rate Rottamazione e Saldo e stralcio

Il 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020. Non solo: è anche il termine entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell'8 marzo 2020 possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute. Grazie a festivi e giorni di tolleranza previsti dalla legge, c’è ancora un po’ di tempo per pagare