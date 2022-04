10/14 ©Ansa

L'intervento più urgente è quello per mettere in sicurezza i cantieri del Pnrr: anche Bruxelles potrebbe muoversi per tamponare il caro materiali, non escludendo un eventuale "addendum" al Next Generation Eu, ma sarebbe in attesa di calcoli affidati alle istituzioni internazionali come Ocse e Fmi, sull'impatto degli aumenti in tutta Europa