10/12 ©IPA/Fotogramma

BOLLETTE – Anche la via già intrapresa per l’allargamento della platea di beneficiari degli sconti sulle bollette di luce e gas dovrebbe continuare. Nelle scorse settimane il limite Isee per usufruirne è già stato innalzato da 8.265 a 12mila euro. L'ampliamento per ora è in scadenza a fine anno