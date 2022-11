Science, Please: il nuovo podcast sulla scienza di Sky TG24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Arriva 'Science, please', il nuovo podcast nato dalla collaborazione tra Sky TG24 e l’Università di Pavia, insieme per la divulgazione scientifica. Al via da martedì 22 novembre il ciclo di dieci appuntamenti settimanali, che avranno come temi dalla nutrizione all’intelligenza artificiale, dalla biodiversità ai terremoti, dagli studi sulla memoria fino al Covid. I podcast, curati dal giornalista Sky TG24 Roberto Palladino, hanno come obiettivo la valorizzazione del rigore e dell’approccio scientifico alla soluzione dei problemi, a discapito delle fake news, sempre più pericolose e diffuse nell’epoca dei social. Ascoltabili all’interno della sezione dedicata, i podcast proveranno anche a spiegare i temi più complessi attraverso un linguaggio accessibile, al fine di avvicinare la gente non solo al mondo della ricerca, ma anche alla consapevolezza della sua importanza per il futuro di tutti.