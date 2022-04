Torna “Science, Please” il podcast medico-scientifico di Sky TG24

Dopo le prime dieci puntate dedicate prettamente all’emergenza Covid, si riparte con la situazione in Ucraina. Il focus sarà in particolare sulla gestione delle grandi crisi umanitarie e sanitarie. Ospite il dottor Flavio Salio, Team Lead dell’Emergency Medical Team del WHO a Ginevra

Le difficoltà di operare in uno scenario di guerra

approfondimento

Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO

Il focus sarà in particolare sulla gestione delle grandi crisi umanitarie e sanitarie. Ospite il Dr Flavio Salio, Team Lead dell’Emergency Medical Team del WHO a Ginevra. Con il Dr Salio, che è stato impegnato nel portare aiuti umanitari nelle prime fasi del conflitto, si parlerà della difficoltà nell’operare in uno scenario di guerra e delle differenze con le grandi catastrofi naturali. Scopriremo anche le certificazioni sanitarie che il WHO assegna ai team che chiedono di operare in situazioni di crisi e scopriremo quanti sono e chi sono i team italiani certificati.