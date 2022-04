14/14 ©Ansa

Si è già annunciato lo stop su alcune importazioni, come quelle di carbone. Più difficile passare dalle parole ai fatti per il gas. Alcuni Paesi lo hanno già fatto – Lituania, Estonia e Lettonia – altri faticano ad arrivare al blocco del gas. Sono in particolare Italia e Germania a dipendere fortemente dalla Russia per le forniture di gas. Un’analisi di Goldman Sachs stima che un embargo europeo di questo tipo rallenterebbe la crescita dell’Eurozona di circa il 2%. Sopra la media la decrescita stimata per Roma (2,6%) e per Berlino (3,4%)