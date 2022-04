Guerra Ucraina, sondaggio: "83% dei russi sostiene Putin"

In un'intervista al Corriere della Sera Alexey Levinson, direttore dell'ultimo istituto demoscopico indipendente in Russia, spiega come il consenso del presidente russo sia in crescita: il 53% del campione sostiene "decisamente" la guerra in Ucraina

Vladimir Putin gode di un gradimento che ha pochi precedenti: l'83% dei russi ne sostiene l'operato. Più di oggi, è stato popolare solo nel 2014, dopo l'annessione della Crimea, quando lo sosteneva il 91% della popolazione. A sostenerlo Alexey Levinson, direttore del dipartimento socioculturale del Levada Center (ultimo istituto demoscopico indipendente in Russia), in un'intervista al Corriere della Sera. Osservatorio privilegiato sui sentimenti e le opinioni dei russi, l'istituto guidato da Levinson è stato inserito dal governo, nel 2016, tra gli “agenti stranieri". (GUERRA IN UCRAINA: IL LIVEBLOG, LO SPECIALE)

Il sostegno alla guerra in Ucraina

In base ai rilevamenti del centro studi, l'83% della popolazione sostiene Putin; il 53% sostiene "decisamente" la guerra in Ucraina, il 28% "abbastanza'; per il 43% la guerra serve a "proteggere i russi delle repubbliche autonome", per il 25% è una "guerra di difesa", per il 21% "combatte il nazionalismo". I sondaggisti - -spiega Levinson - non usano la parola "guerra", vietata per legge, "ma i russi sanno ormai benissimo che se ne combatte una". Un'altra legge impedisce di diffondere foto come quelle di Bucha, che stanno sconvolgendo l'Occidente, perché sarebbero "vilipendio alle forze armate".