DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 6 aprile sulla crisi

La Russia vuole uccidere più civili possibili: lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo intervento all'Onu: 'I russi vogliono ridurci in schiavitù. Per Zelensky serve un tribunale sul modello di Norimberga che processi la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina" . Il presidente ucraino ha chiesto al Consiglio di sicurezza Onu di 'rimuovere la Russia'. L'ambasciatore russo all'Onu, Vasily Nebenzya: accuse di Zelensky 'infondate e non confermate da testimoni oculari'. Lavrov, accuse su Bucha per sabotare colloqui promettenti. Esplosioni sono state udite nella tarda serata di ieri nell'ovest dell'Ucraina, nella regione di Leopoli. 'Numerosi casi di tortura di civili si registrano nei territori liberati dagli occupanti'. Lo denuncia il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova che aggiunge: 'Bambini di meno di 10 anni uccisi con segni di stupro e tortura sono stati trovati a Irpin'. Giornalista del Kyiv Independent twitta foto di bambini con i nomi scritti sulla schiena nel caso che la madre muoia. Nuovo inferno a Borodyanka: 'Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti dai bombardamenti russi', dice il sindaco. Per il presidente Zelensky il 90% degli edifici di Mariupol sono stati distrutti. Almeno 12 civili uccisi e 41 feriti a Mykolaiv. L'Italia ha espulso 30 diplomatici russi "per motivi di sicurezza nazionale", ha spiegato il ministro Di Maio